Elmshausen dreht Spiel

Bergstraße.Das Leid der D-Ligisten: Für die Partie zwischen dem SV Schönberg und dem FC Italia Bensheim II wurde kein Schiedsrichter eingeteilt, beide Seiten konnten sich nicht auf einen Spielleiter aus ihren Reihen einigen, so dass das Derby gestern ausfiel und neu angesetzt werden muss.

Der TSV Gadernheim geht an der Tabellenspitze unbeirrt seinen Weg, kam gegen einen äußerst defensiv eingestellten SV Zwingenberg II zu einem ungefährdeten 6:0 (3:0)-Sieg. Ohne die verletzten Altetiemann und Maksimovic trafen vor der Pause Sascha Pritsch (2) und Eichhorn sowie im zweiten Abschnitt Pauling, Eichhorn und Trautmann.

Der TSV Elmshausen hat das Verfolgerduell gegen den VfB Lampertheim II nach zweimaligem Rückstand 3:2 (1:2) gewonnen und den zweiten Platz verteidigt. In einer umkämpften Partie, in der sich beide Seite über 90 Minuten ein Duell auf Augenhöhe lieferten, geriet der TSV schon in der dritten Minute in Rückstand, Kindinger glich per Kopf nach Ecke (16.) mit Unterstützung des Gegners zum 1:1 ein. Feher drehte mit seinen beiden Toren (59. und 79.) die Partie zu Gunsten der Elmshäuser. kr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019