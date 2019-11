Elmshausen und Auerbach II gleichauf

Bergstraße.Mit einem 2:2 endetet die Toppartie dieses Spieltags in der Fußball-Kreisliga C zwischen de FC Italia Bensheim und TSV Elmshausen. Elmshausen bildet nach diesem Remis gemeinsam mit der TSV Auerbach II das punktgleiche Führungsduo der Liga. Italia liegt mit drei Zählern Rückstand als Vierter in Lauterstellung.

Für FC-Spielertrainer Daniel Fuchs ging das Ergebnis insgesamt in Ordnung.

...