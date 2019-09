Elmshausen vor der FSG gewarnt

Bergstraße.Die Überraschungsmannschaft in der Fußball-Kreisliga C stellt sicherlich der TSV Elmshausen dar, belegt dieser doch mit 18 Punkten hinter Spitzenreiter Tvgg Lorsch II (21) Platz zwei. Am Sonntag, 15.15 Uhr, steht der starke Aufsteiger vor einer lösbaren Heimaufgabe, wenn es gegen die junge, im Aufbau befindliche Mannschaft der FSG Bensheim geht, die sich dank des jüngsten 4:2 gegen den FC Fürth II immerhin die Abstiegszone erst einmal verlassen hat.

„Wir bekommen es – ähnlich wie wir – mit einer jungen Truppe zu tun, die sich im Aufwind befindet. So gehe ich davon aus, dass uns die FSG alles abverlangen wird. Wir werden aber versuchen, einen Dreier zu landen“, meint Elmshausens Pressesprecher Andreas Helfrich.

„Dieses Spiel bedeutet eine große Herausforderung für uns, aber wir wollen versuchen, den Favoriten ein bisschen zu ärgern“, zeigt sich Volker Pitz überaus kämpferisch. Der FSG-Trainer kann auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.

Verfolgertreffen in Auerbach

Das Topspiel geht am Sonntag, 13.15 Uhr, zwischen der TSV Auerbach II (3./16 Punkte) und dem FC Italia Bensheim (4./15) über die Bühne. Allerdings erhielten die Rot-Weißen mit dem 1:4 bei Eintracht Bürstadt II zuletzt doch einen empfindlichen Dämpfer. „Wir haben etwas gutzumachen, aber in personeller Hinsicht sehr zu knabbern“, gibt sich Paul McNally hinsichtlich einer Prognose eher zurückhaltend. Der TSV-II-Coach muss auf die verletzten Alexander Hübsch, Jona Kruschina, Felix Ritter, Alexander Dreher und die Urlauber Max Stockmann, Alexander Westerhoff, Lev Löwen, Timon Neubert verzichten.

„In diesem Derby treffen zwei gleichwertige Teams aufeinander. Für mich ist das ja ein ganz besonderes Spiel, weil ich von 2015 bis ’19 das TSV-Trikot getragen habe“, umschreibt Daniel Fuchs die Ausgangsposition. „Uns fehlen zwar mit Kristijan Zubac, Ahmad Koperly, Andreas Betz und Alexander Dorsheimer wohl vier Stammspieler, aber wir sollten dennoch eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen“, betont der Italia-Spielertrainer. rs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019