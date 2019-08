Elton da Costa bemängelt beim FC 07 viele Defizite

Bensheim.Der FC 07 Bensheim hat den Saisonstart in der Fußball-Gruppenliga ziemlich in den Sand gesetzt. Nach drei Spielen haben die Nullsiebener lediglich einen Zähler auf dem Konto. Zudem bewegt sich die Gegentreffer-Quote, wie schon in der vergangenen Runde, auf bedenklichem Niveau: Neun Tore kassierte der Traditionsverein bereits. Vor der Heimpartie am Sonntag gegen den TSV Höchst (16 Uhr) sprachen

...