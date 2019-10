Elton da Costa sieht den FC 07 auf Kurs

Bensheim.Der FC 07 Bensheim schlägt in dieser Woche in der Fußball-Gruppenliga gleich zweimal im heimischen Weiherhausstadion auf. Am morgigen Donnerstag (15.15 Uhr) steht das Bergsträßer Duell gegen Eintracht Bürstadt an, am Sonntag folgt das Match gegen Türk Gücü Rüsselsheim. „Natürlich wollen wir sechs Punkte holen“, blickt 07-Spielertrainer Elton da Costa auf den Heim-Doppelpack.

