EM-Silber für Helen Kreuzer

Bensheim.Die Bensheimer Golferin Helen Kreuzer hat bei Team-Europameisterschaft im schwedischen Upsala mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen. Nach ihrer Nominierung im Februar stand für die amtierende Deutsche Meisterin aufgrund der Corona-Verschiebungen erst jetzt das erste große Teamevent an.

In Schweden trafen sich zwölf Golfnationen, für Deutschland standen neben Helen Kreuzer (Bild), die für den Frankfurter Golfclub startet, noch Alexandra Försterling (GC Berlin Wannsee), Paula Schulz-Hanßen (GC St. Leon-Rot) sowie die frisch gebackene British-Amateur-Siegerin Aline Krauter vom Stuttgarter Golfclub Solitude auf der Bahn.

In der Zählspielqualifikation taten sich die Mädels von Bundestrainer Stephan Morales schwer und mussten mit Platz sieben zufrieden sein. Dies hatte zur Folge, dass sie im Viertelfinale gegen die starken Französinnen antreten mussten. Doch an diesem Tag lief für das deutsche Team viel gut zusammen, Helen Kreuzer holte im Vierer einen wichtigen Punkt zum 2:1-Sieg und zum Einzug ins Halbfinale gegen Dänemark.

Auch hier waren die Deutschen von Beginn an dominant. Aline Krauter holte den ersten Punkt, Helen Kreuzer lochte im Vierer zusammen mit Alexandra Försterling den entscheidenden Putt an Loch 16 zum Finaleinzug ein. Gegner waren hier die starken Schwedinnen, Titelverteidiger und Gastgeber zugleich. Bei widrigen Wetterbedingungen am Finaltag hatten die Deutschen zwar einen guten Start, mussten sich aber auf den zweiten neun Löchern den bestens aufspielenden Schwedinnen 1:2 geschlagen geben. Für den Deutschen Golfverband und für Helen Kreuzer persönlich ist die Silbermedaille dennoch ein Riesenerfolg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020