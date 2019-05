EM-Silber für Wambold

Glücklicher Vize-Europameister: Thorsten Wambold von der SSG. © Wambold

Bensheim.Torsten Wambold (SSG Bensheim) hat bei den Europameisterschaften über die Duathlon-Mitteldistanz (10 Kilometer Laufen, 60 km Radfahren und nochmals 10 km Laufen) die Silbermedaille gewonnen. Im dänischen Viborg sicherte sich der Bensheimer mit einer starken zweiten Laufeinheit Rang zwei in der Altersklasse M 40.

„Mit der verpatzten DM in Alsdorf im April war ich absolut nicht zufrieden“, so Wambold: „In Viborg wollte ich es besser machen.“ Bei Sonnenschein, aber nur zwölf Grad und starkem Wind ging es zunächst auf einem verwinkelten Laufkurs mit Kopfsteinpflasterpassagen durch die Altstadt. Der Bensheimer wechselte auf Position vier auf sein Rad. „Hier begrüßte uns auf den zwei profilierten Runden zunächst Rückenwind und wir flogen aus der Stadt hinaus“, so der erfahrene Duathlet. „Der böige Seitenwind war aber dann das Schlimmste.“

Wambold machte im Radsattel einen Platz gut und lief als Dritter seiner Altersklasse auf den zweiten Zehner los und überholte hier noch einen Briten. Nach 2:54:46 Stunden erreichte er als Vizeeuropameister seiner Altersklasse das Ziel. red

