EM-Teilnahme war das Größte

Bensheim/Mannheim.Am Anfang war Mario Schachner ziemlich aufgeregt. Als junger Akteur plötzlich gemeinsam mit Nationalspielern und Olympiasiegern in einem Team zu stehen, war zunächst „komisch“ für den Hockeycrack aus Bensheim. Inzwischen ist diese Situation quasi Alltag für den 17-Jährigen. „Es ist immer noch etwas Besonderes, aber die Nervosität vor den Spielen hat sich gelegt.“

Für den Mannheimer HC, den aktuellen Tabellenzweiten der Hallen-Bundesliga, hat Mario Schachner in dieser Saison bereits zwölf Erstliga-Partien bestritten. Zudem absolvierte der Strafeckenspezialist mit seinem Verein zwei Begegnungen in der European Hockey League. Dass er beim MHC nun nicht mehr für die Strafecken verantwortlich ist, nimmt der Schüler sportlich. „Das macht bei uns Gonzalo Peillat.“ Der argentinische Olympiasieger von 2016 gilt als bester Strafeckenschütze im Welt-Hockey.

„Ich kann eine ganze Menge von meinen Mitspielern lernen“, sagt Mario mit Blick auf die außergewöhnliche Qualität seiner Kollegen. Der Nachwuchs-Crack, der bei der SSG Bensheim das Hockeyspielen erlernte, hat im Sommer den Sprung in den 21 Mann starken Bundesliga-Kader des Mannheimer Hockey-Clubs geschafft. In der ersten Hälfte des Jahres 2018 hatte der 41-fache Jugendnationalspieler bereits regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert und sich dabei mit seinen Leistungen für die Bundesliga-Spielzeit ’18/19 empfohlen.

Die Umstellung von Jugend- auf Männer-Hockey ist ihm schnell gelungen. „Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Das Spiel ist viel athletischer und köperbetonter.“ Während er in der Jugend im zentralen defensiven Mittelfeld – seiner Lieblingsposition – zum Einsatz kam, ist er im Bundesliga-Ensemble überwiegend als Verteidiger auf den Außenbahnen unterwegs. Mit seiner sportlichen Entwicklung ist Mario sehr zufrieden. „Ich denke, ich kann mich in der Bundesliga etablieren.“

Neben den ersten Schritten in der höchsten Klasse stehen auf seiner persönlichen 2018er Highlight-Liste die U18-Europameisterschaften ganz oben. „Das war sogar fast das Größte, was ich sportlich bisher erlebt habe“, schaut er auf das Turnier im spanischen Santander zurück. Mit der Equipe des Deutschen Hockey-Bundes landete er auf dem Bronzerang. In einem dramatischen Halbfinale verlor die DHB-Auswahl nach Penalty-Shoot-out mit 4:5 gegen die Niederlande. „Das war bitter.“

Viel Zeit, über das Verpassen des Finales nachzudenken, blieb den Jungs nicht. Einen Tag später war das Match um Bronze angesetzt. „Wir mussten uns sofort auf das Spiel gegen Belgien konzentrieren und das war gut so.“ Das Duell um Platz drei ging mit 1:0 an Deutschland.

Mit der B- und A-Jugend des Mannheimer HC (für die A-Junioren ist er nach wie vor spielberechtigt) gewann er 2018 jeweils die baden-württembergischen Landesmeisterschaften. Demnächst stehen für Mario, der die 11. Klasse des AKG besucht, dann die ersten Sichtungslehrgänge für die U21-Nationalmannschaft auf dem Programm. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019