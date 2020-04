Ende April gibt’s neue Abschlusstabellen

Frankfurt.Das Präsidiums des Hessischen Handball-Verbands (HHV) hat nach dem bereits am 13. März vollzogenen Saisonabbruch nun in einer Telefonkonferenz die Regelungen in den Auf- und Abstiegsfragen getroffen (wir haben kurz berichtet). Die Tabellenersten sowie die weiteren „Aufstiegsberechtigten“ dürfen aufsteigen, die Abstiege werden „grundsätzlich nicht vollzogen“.

Eventuell vorgesehene Relegationsspiele entfallen, auch wird in der Saison 2020/21 auf keiner Ebene eine Pokalrunde gespielt, da mit den zu erwartenden größeren Ligen mehr Punktspieltage zu absolvieren sind.

Die Ober- und Landesligen müssen – je nachdem, wie viele Teams den Klassenerhalt tatsächlich wahrnehmen – um bis zu vier Mannschaften aufgestockt werden. Am Ende der kommenden Spielzeit soll durch einen vermehrten Abstieg die ursprüngliche Staffelstärke wieder hergestellt werden.

Auf Seiten des HHV-Präsidiums rechnet man damit, dass es auch Teams geben wird, die auf den Klassenerhalt verzichten. Dies ist ausnahmsweise ohne Folgen möglich. Will ein Verein, der auf einem Abstiegsplatz stand, als die Runde abgebrochen wurde, seinen Startplatz nicht wahrnehmen, wird er direkt eine Liga tiefer eingruppiert.

Um die unterschiedliche Anzahl von ausgetragenen Spielen auf aufstiegsrelevanten Plätzen in der zurückliegenden Saison fair zu handhaben, werden Abschlusstabellen mit einer Quotientenberechnung erstellt, etwaige Punktabzüge wegen Verstößen gegen das Schiedsrichter-Soll fließen mit ein. Das Präsidium will die überarbeiteten Tabellen spätestens Ende April veröffentlichen und die Aufstiegsregelungen in den jeweiligen Ligen final erklären. esi

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020