Endlich die Chance zum zweiten Sieg

Einhausen.Der SG Einhausen bietet sich im Kellerduell (So. 15 Uhr) der Fußball-Gruppenliga bei der TSG Messel die Chance zum zweiten Sieg in diesem Jahr. „Alsbach und Fehlheim sind Mannschaften, die oben mitspielen und gegen die für uns einfach nichts drin war. Messel ist jetzt ein sogenannter Gegner auf Augenhöhe und wir rechnen uns dort in jedem Fall etwas aus, auch wenn wir personell weiterhin auf dem Zahnfleisch gehen“, sieht Jörg Völker durchaus Chancen für seine Mannschaft.

Diese muss weiterhin auf Dennis Steinhauser, Max Wiegand, Max Gebhardt und Yannick Fändrich verzichten, so dass sich die Einhäuser Startformation wohl fast von alleine aufstellt. „Das sind alles wichtige Spieler, die nur schwer zu ersetzen sind. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs aus dem zweiten Glied am Sonntag alles geben werden“, schenkt der Sportliche Leiter der SGE dem vorhandenen Personal vollstes Vertrauen. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019