Endlich wieder das Derby in Lorsch

Lorsch.Das letzte Lorscher Derby in der Fußball-Kreisoberliga liegt schon gut zwei Jahre zurück. Damals landete der SC Olympia Lorsch einen 2:0-Erfolg über den Lokalrivalen von der Turnvereinigung, dieser Erfolg rettete den Sportclub am Ende aber nicht vor dem Abstieg. Nun sind die „Blauen“ aus Lorsch wieder aufgestiegen und so kommt es morgen Nachmittag (15.15 Uhr) wieder zum immer jungen Duell bei

...