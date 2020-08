Endlich wieder vor Zuschauern gespielt

Rassismus

Drohbriefe machen Muslimen Angst

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ermittelt gegen Unbekannt wegen Drohbriefen, die an die Moscheevereine in Fürth und Wald-Michelbach sowie an Fürther Familien mit türkischen Wurzeln verschickt wurden. Die Briefe ...