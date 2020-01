Entscheidende VfL-Wochen

Bensheim.Zur ungewohnten Zeit, nämlich erst um 20 Uhr, bestreiten die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim am morgigen Samstag ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr in der heimischen AKG-Halle am Weiherhausstadion. Mit einem Sieg gegen den südpfälzischen TV Bad Bergzabern soll die Spitzenposition verteidigt werden, nachdem es der Mannschaft um Coach Manuel Lohnes bislang gut gelungen ist, den selbstgesteckten Ansprüchen auf eine Platzierung im oberen Tabellendrittel gerecht zu werden.

In der Vorrunde konnte er VfL mit einem 74:58 in Bad Bergzabern die Punkte mit an die Bergstraße nehmen. Gleichwohl ist der Gegner nicht zu unterschätzen. Mit Jeremy Black verfügt der TV über einen guten Scorer, der es versteht, sich in der gegnerischen Zone effektiv durchzusetzen. Auf die starken Distanzschützen Jan Wroblewski und Martin Langenfeld wird ebenfalls zu achten sein.

Mit hoher Konzentration und einem zum großen Teil wieder vollständigen Kader müsste die Aufgabe für die Bensheimer aber zu bewältigen sein, bevor es Anfang Februar zu den wohl für die Meisterschaft vorentscheidenden Begegnungen gegen die punktgleichen Teams aus Lich (2.) und Limburg (3.) geht. red

