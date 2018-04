Anzeige

Bensheim.Zum Saisonfinale müssen die A-Liga-Handballer der HSG Bensheim/Auerbach noch einmal auswärts ran: Am Samstag um 17.30 Uhr ist das Team von Trainer Moritz Brandt beim Tabellenfünften TV Büttelborn gefordert. Dabei können die Bensheimer entspannt antreten, schließlich ist der dritte Rang in trockenen Tüchern – weder nach oben noch nach unten kann sich noch irgendetwas verändern.

Wenn es nach Brandt geht, dann spielt seine Mannschaft noch einmal einen „so schönen Handball wie gegen Biblis“, als das letzte Heimspiel klar 32:25 gewonnen wurde. „Schließlich bleibt ein Saisonende im Kopf“, so der Trainer, der mit seinem Team in der nächsten Runde oben angreifen will. Da dieses Jahr möglicherweise Meister und Vize-Meister aufsteigen, ist Bensheim als Dritter der Top-Favorit in der nächsten Saison, zumal die Mannschaft weitgehend beisammen bleibt. tip