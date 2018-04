Enttäuschende Flames können ihre Leistung nicht abrufen

Anzeige

Bensheim.Der Angriff auf Tabellenplatz elf in der Frauenhandball-Bundesliga ist verpufft, denn die HSG Bensheim/Auerbach unterlag am Samstag dem TV Nellingen in der Weststadthalle mit 26:28 (12:14) und konnte diesen deshalb nicht von dieser für einen Aufsteiger sicherlich reizvollen Position verdrängen.

So gilt nun die ganze Konzentration der Flames darauf, Tabellenrang zwölf zu verteidigen und den Klassenerhalt auf sportlichem Weg zu schaffen – eine angesichts der beiden anstehenden Auswärtsaufgaben bei TuS Metzingen und dem Buxtehuder SV kein so leichtes Unterfangen. Die HSG Bensheim/Auerbach enttäuschte diesmal vor 1020 Besuchern schon etwas, konnte sie doch ihre zuvor schon so oft gezeigten Tugenden gegen einen cleveren Gegner nicht abrufen.

Simone Spur Petersen Mit der Verpflichtung von Simone Spur Petersen ist es den Flames gelungen, ihre Wunschspielerin im Rückraum (links und Mitte) für einen Wechsel an die Bergstraße zu begeistern. Mit diesem Transfer sind die Personalplanungen der HSG Bensheim/Auerbach für die nächste Bundesliga-Spielzeit abgeschlossen. Die 24-Jährige Dänin setzt derzeit in ihrem ersten Jahr in Deutschland für den Erstliga-Konkurrenten VfL Oldenburg einige Akzente, obwohl sie zu Saisonbeginn verletzt war und die Vorbereitung nicht absolvieren konnte. Sie löste ihren Zweijahres-Vertrag beim VfL in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig auf und war damit bereit für den Wechsel nach Südhessen. Technisch gut ausgebildet, schnell und wendig, in Abwehr wie im Angriff variabel einsetzbar und mit einem guten Wurf ausgestattet – das sind die Attribute, die Spur Petersen mitbringen wird. Ihre neue Trainerin Heike Ahlgrimm freut sich: „Mit ihr bekommen wir den Spielerinnen-Typ, der sehr gut zu uns passt und nochmal eine neue Qualität mitbringt. Simone wird die Flames etwas unberechenbarer machen und helfen, den nächsten kleinen Schritt in unserer weiteren Entwicklung zu machen.“ Die 1,74 Meter große Studentin begann in ihrer Geburtsstadt beim NFH Nykøbing mit dem Handballsport. Über die Station FC Midtjylland kam sie 2012 zum dänischen Rekordpokalsieger Frederiksberg IF. Im Februar 2013 übernahm der neu gegründete Verein Kopenhagen Handball die Lizenz von FIF und Spur Petersen debütierte mit diesem im Europapokal, wo sie mit Kopenhagen bis ins Viertelfinale kam und 18 Mal traf. Dann spielte sie nochmals für Nykøbing sowie die Zweitligisten Ajax Kopenhagen und Lyngby HK. „Bei den Flames hatte ich sofort diesen kampfstarken und nie aufgebenden Aufsteiger vor Augen“, so der Neuzugang. „Ich hatte schnell ein gutes Gefühl und bin sicher, eine gute Wahl getroffen zu haben.“ red/Bild: VfL Oldenburg

„Mein Glückwunsch gilt dem TV Nellingen zum verdienten Sieg. Ich bin maßlos enttäuscht, weil wir nicht das umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten, und so nicht unser Potenzial abrufen konnten. Bei 20 technischen Fehlern kann man nun mal kein Spiel gewinnen und wird dafür bestraft. Wir wollten dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen und die Chance nutzen, an Nellingen vorbeizugehen. Doch jetzt sind diese drei Punkte für uns weg“, musste Heike Ahlgrimm bei der Pressekonferenz zugeben, dass ihr Team die von ihr ausgegebene Zielvorgabe nicht erfüllen konnte.