Eppers bemängelt Mittelmaß

Bensheim.„Die Aufgabe war einfach zu groß für uns“, gab Patrick Eppers, Trainer des Handball-B-Ligisten HSG Bensheim/Auerbach II, nach der 23:29 (10:14)-Niederlage gegen den TV Büttelborn II zu. „Um die dominierende Mannschaft der letzten Jahre zu schlagen, hätte alles passen müssen. Die mittelmäßige Leistung hat nicht gereicht, um dem Favoriten ein Bein zu stellen“, bilanzierte Eppers.

Über weite Strecken war die Wurfquote Bensheims nicht gut genug, zudem fehlte das Tempo und so geriet die HSG schon in der ersten Hälfte ins Hintertreffen. „Wir sind dann zwar nach der Pause zurückgekommen“, so Eppers, „aber wir konnten das Niveau nicht halten. Daher war die Niederlage am Ende verdient.“

Aus einer „eher mäßigen“ Teamleistung hob der Bensheimer Coach nur einen Akteur hervor: „Unser Torhüter Mika Schulz hatte wirklich einen sehr guten Tag und hat die Niederlage mit seinen Paraden noch in Grenzen gehalten.“ – HSG-Tore: Herborn (10/2), Schuh (5/1), Friedrich (4), Niebler, Zill, Keinz, Hausmann (je 1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019