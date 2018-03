Anzeige

Erbach.Knapp mit 21:24 (6:13) verlor Schlusslicht SV Erbach das Derby der Handball-Bezirksoberliga gegen den TV Lampertheim. In der zweiten Halbzeit bot der SVE dem Favoriten aus dem Ried ordentlich Paroli. Dass am Ende nichts Zählbares heraussprang, lag an der aus Erbacher Sicht verkorksten ersten Halbzeit. „Da haben wir alles vermasselt. In der Abwehr haben wir die Sache auch in dieser Phase ordentlich gemacht. Vorne hatten wir aber enorme Ladehemmungen“, kritisierte Andreas Lulay vom SVE. Zwar legten die Gastgeber nach drei Minuten eine 2:0-Führung vor, doch mit zunehmender Spielzeit schlichen sich Fehler in das Offensivspiel ein. Das nutzte Lampertheim: 6:3, 8:3, 13:6.

In der zweiten Halbzeit lief es beim SVE, der mit Florian Roßmann und Steffen Hörr erfahrene Verstärkung erhielt, deutlich besser. Acht Minuten vor dem Ende, Roßmann hatte gerade das 16:20 erzielt, kam sogar Spannung auf, zumal sich Lampertheim selbst dezimierte. Redig, Zielonka und Glanzner mussten in der Schlussphase mit Zwei-Minuten-Strafen zuschauen. „Wäre das Spiel noch zehn Minuten länger gelaufen, hätten wir etwas mitnehmen können“, bilanzierte Lulay, der in Lukas Müller (kam auf neun Tore) einen Aktivposten in seiner ansonsten geschlossen auftretenden Mannschaft sah. – SVE-Tore: Lukas Müller (9/5), Roßmann, Weis (je 3), Röder, Hörr (je 2), Lies, Buschendorff (je 1). – TVL-Tore: Redig (6), Karl, Deissler (je 3), Zielonka (3/1), Nieter (3/1), Eschenauer (2), Glanzner, Gaebler, Lochbühler, Emmerich (je 1). ki/ü