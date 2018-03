Anzeige

Erbach.Es war nicht das Wochenende des SV Erbach. Das eigene Auswärtsspiel bei der ESG Erfelden mit 25:29 (12:11) verloren, dazu punktete die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bezirksoberliga. Allen voran der Sieg des Tabellenletzten TGB Darmstadt in Griesheim (28:25) sorgte im Lager der Erbacher für Erstaunen.

„Diese Saison wird bis zum letzten Spieltag eine enge Kiste“, erklärte Andreas Lulay vom SV Erbach, der in Erfelden durchaus mehr drin sah für seine Mannschaft, die diesmal ohne erfahrene Verstärkung antreten musste. „Es ist wie so oft in den vergangenen Wochen. In den entscheidenden Situationen fehlen uns die nötige Abgeklärtheit und die Ruhe im Angriffsspiel“, sagte Lulay, der in der Anfangsphase zunächst eine konzentrierte eigene Mannschaft sah, die nach wenigen Minuten 4:1 in Führung lag. „Wir hatten in der ersten Hälfte genügend Gelegenheiten, uns weiter abzusetzen, haben diese Chancen aber nicht genutzt“, kritisierte Lulay, der mit ansehen musste, wie Erfelden wieder aufkam.

In der zweiten Hälfte waren es dann die Gastgeber, die besser ins Spiel fanden und zehn Minuten vor dem Ende mit 22:19 vorne lagen. „Uns hat diesmal ein Spieler gefehlt, der die Partie lenkt, in den wichtigen Situationen das Tempo rausnimmt oder auch mal entsprechend anzieht“, sagte Andreas Lulay, der seiner Mannschaft trotz der Niederlage aber keinen Vorwurf machen wollte: „Sie hat wieder alles gegeben und bis zum Schluss versucht, die Niederlage abzuwenden. Wir müssen nun so schnell wie möglich die Köpfe frei bekommen und uns auf die nächsten Aufgaben vorbereiten.“ – SVE-Tore: Müller (9/3), Weis (6), Schwiersch (5), Grabisch, Röder (je 2), Meffert (1). ki/ü