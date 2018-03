Anzeige

Erbach.Wieder einmal kostete eine schwache Chancenverwertung mögliche Punkte. Die Handballerinnen des SV Erbach verloren ihr Bezirksoberliga-Heimspiel gegen die ESG Crumstadt/Goddelau mit 22:25 (9:12). „Es war mehr drin“, meinte Trainer Jozef Skandik, der zudem noch mit einigen technischen Fehlern haderte. Einverstanden war er indes – mit Ausnahme der ersten zehn Minuten – mit der Deckungsarbeit seiner Spielerinnen: „Da standen wir gut.“

Nach dem 4:7 (10.) kämpfte sich Erbach auf 7:7 heran, um nur vier Minuten später wieder mit 7:10 im Hintertreffen zu sein (20.). Deutlich wurde es dann nach der Pause, als Offensiv gar nichts mehr zusammenlief und Crumstadt/Goddelau auf 18:11 (39.) erhöhte. Nach dem 13:20 fing sich Erbach wieder, zeigte Kampfgeist und hielt die Niederlage schließlich noch in Grenzen. – SVE-Tore: Anna Jordan (11/3), Selin Schneider (5/1), Anne Schneider (3), Desiree Bock (2), Katrin Lambert (1).

FSG Biblis/Gernsheim – SG Egelsbach 25:26 (15:11). Nach drei Jahren muss sich die FSG Biblis/Gernsheim einen neuen Trainer suchen: Sascha Köhl beendet sein Engagement und sucht eine neue Herausforderung. „In den nächsten Tagen wird sich klären, wo ich tätig sein werde“, erklärte er am Rande der Heimniederlage gegen Egelsbach, in der sich ein großes Manko der FSG bemerkbar machte: „Durch die schwache Trainingsbeteiligung fehlte uns gegen Ende die Kraft“, so Köhl. – FSG-Tore: Elma Drekovic (9/3), Amina Drekovic (6/5), Liboria Romano (4), Saskia Laudenbach, Miriam Weil, Lisa Götz (je 2). mep