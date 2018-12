Erbacher gehen mit Rückenwind ins Lokalderby

Heppenheim.Handball-Lokalderbyzeit in der Kreisstadt zum Saisonauftakt und nun wieder zum Jahresabschluss in der Bezirksoberliga, wenn am Samstag zur ungewohnten Uhrzeit um 17.30 Uhr der SV Erbach den HC VfL Heppenheim in der Mehrzweckhalle empfängt.

Drei Monate sind seit dem standesgemäßen 34:21-Heimsieg des HC VfL zum Rundenstart vergangen. Heppenheim hat sich mit 13:11 Punkten im Mittelfeld

