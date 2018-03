Anzeige

Fehlheim.Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Sulzbach sicherte sich der Nachwuchs des VfR Fehlheim mit Felix Schubert, Jannik Löffler, Marvin Prochazka und Lukas Dingeldein den Einzug in die Runde der letzten Acht beim Tischtennis-Hessenpokal der Schüler.

Unmittelbar nach dem Pokalspiel erwarteten die Jungs in der Jugend-Hessenliga das Team aus Bad Schwalbach. In der Hinrunde holte man dort ein Unentschieden, zu Hause spielten die Fehlheimer Doppel stark auf und sicherten eine schnelle 2:0-Führung, die in den Einzeln mit konsequentem Spiel ausgebaut wurde. Am Ende stand ein 6:2-Sieg, mit dem man den zweiten Platz festigen konnte (Punkte: Prochazka/Schubert, Dingeldein/Löffler, Löffler 2, Prochazka, Dingeldein).

5:5 ist eine Steigerung

Die VfR-Mädchen kamen in der Jugend-Hessenliga zu Hause zu einem 5:5 gegen Biebrich, was eine deutliche Steigerung zu der 2:6-Niederlage aus der Hinrunde bedeutete. Dank des gut aufgelegten hinteren Paarkreuzes kämpften sich die Mädchen immer wieder heran und konnten den Gästen ein Unentschieden abringen (Punkte: Wytrickus/S. Erhardt. K. Erhardt. 2, S. Erhardt 2).