Erleichterung beim SC Rodau

Hambach/Rodau.Für den SC Rodau (11./16 Punkte) ging am Sonntag in der Fuball-Kreisliga B mit dem 5:0-Heimsieg gegen den VfL Birkenau eine Durststrecke in Form von fünf Niederlagen in Folge und 6:27 Toren zu Ende. Die Erleichterung war natürlich groß beim Club aus dem Zwingenberger Stadtteil, der auch am Sonntag, 15.15 Uhr, beim TSV Hambach (6./23) etwas holen will.

„Das wird ein ganz anderes und viel schwereres Spiel als das gegen Birkenau, das an diesem Tag ganz schwach war. Jetzt kommt da aber ein ganz anderer Gegner auf uns zu, der viel stärker einzuschätzen ist. Wir bekommen es nämlich mit einer guten B-Liga-Mannschaft zu tun, die schon Jahre lang fast so zusammenspielt und deswegen auch eingespielt ist. Die Abschlusstabellen der vergangenen Spielzeiten sind für den TSV Hambach ja dann auch durchaus positiv ausgefallen“, zollt Manuel Seberkste dem kommenden Gegner großen Respekt.

Michael Borger laboriert noch an einer Zerrung im Oberschenkel, Kevin Jährling ist krank. Der Rodauer Trainer geht jedoch fest davon aus, dass beide Sonntag einsatzfähig sind und er so in Bestbesetzung spielen lassen kann. rs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018