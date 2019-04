Erst im Mai wieder ein Heimspiel

Heppenheim.Auswärts muss am Sonntagabend (18 Uhr) der HC VfL Heppenheim in der Handball-Bezirksoberliga-Handballer bei der ESG Crumstadt/Goddelau ran. Es ist das erste von drei Auswärtsspielen in Folge für die Heppenheimer, ehe sie mit dem Heimspiel gegen Langen am 4. Mai die Saison beenden.

Keine guten Erinnerungen hat der HC VfL an das Hinspiel gegen Crumstadt in der heimischen Nibelungenhalle. 37:40 hieß es nach 60 spektakulären und torreichen Minuten. Diese Heimniederlage haben die Heppenheimer noch nicht abgehakt. „Natürlich ist diese Pleite noch im Gedächtnis. Auch wenn es für uns extrem schwer wird, glauben wir an unsere Chance am Sonntag“, sagt Trainer Timo Leister, der vor allem das schnelle Spiel der ESG unterbinden will. Personell wird sich beim HC VfL im Vergleich zum 32:29 gegen Arheilgen nichts ändern. ki/ü

