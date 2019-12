Erst Mörfelden, dann das Kellerduell

Erbach.Noch zwei Spiele sind es, dann ist das Handball-Jahr 2019 in der Bezirksoberliga auch für den SV Erbach beendet. Am Sonntag (17.30 Uhr) geht es zum Aufsteiger SKV Mörfelden, bevor eine Woche später die derzeit punktlose ESG Erfelden zu einem Schlüsselspiel um den Klassenerhalt in die heimische Mehrzweckhalle kommt.

Nach zwei Niederlagen gegen Aufstiegsanwärter fahren die Erbacher

...