Erste Halbzeit verschlafen

Lorsch.Im letzten Heimspiel der Saison in der Fußball-Kreisoberliga gab es für Olympia Lorsch eine 3:4 (1:2)-Niederlage gegen Starkenburgia Heppenheim. Dem SCO wurde seine Schlafmützigkeit gerade in der ersten Halbzeit zum Verhängnis. Ausgeschlafener waren dagegen die Gäste. Diese gingen durch den Lorscher Philipp Graf in der 13. Minute in Führung, als er einen Angriff über die linke Seite aus sieben

...