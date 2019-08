Erste Medaille für Levi Tritsch

Auerbach.Die Jugendspieler des MSC Bensheim-Auerbach kehrten mit zwei Bronzemedaillen von den Deutschen Jugendmeisterschaften im Minigolf aus dem bayerischen Neutraubling zurück. Levi Tritsch (Altersklasse Schüler bis 15 Jahre) und Tom van Diejen (Jugend bis 19 Jahre) landeten jeweils auf dem System Beton auf dem dritten Platz. Für Levi war es die erste Einzelmedaille bei Deutschen Meisterschaften, für Tom die erste Medaille auf Beton.

In der Gesamtwertung kam Levi Tritsch auf Rang vier, für die zwölf gespielten Runden (sechs auf Beton und sechs auf Eternit) benötigte er 329 Schläge, nur zwei Schläge, um auch hier auf dem Treppchen zu stehen. Mit 313 Schlägen positionierte sich Tom van Diejen in der Gesamtwertung schlaggleich mit dem Siebtplatzierten aufgrund der um einen Schlag schlechteren „Amplitude“ auf Rang acht.

Der Auerbacher Dennis Schäfer schaffte zwar den Sprung in die Zwischenrunde (erste Hälfte des Teilnehmerfeldes), konnte dann aber nicht in die Finalrunde der besten zwölf einziehen. Er belegte am Ende den 16. Platz.

Auch in der Mannschaftswertung ging es sehr knapp zu. Die drei Bensheimer, die mit Moritz Maul als Spielgemeinschaft mit der SG Arheilgen antreten wollten, mussten krankheitsbedingt ohne den Darmstädter spielen. Bis zum Ende war der Kampf um Bronze spannend, dann verloren die Auerbacher in der letzten Runde ein paar Schläge und konnten in dieser Wertung diesmal keine Medaille mit nach Hause nehmen. red

