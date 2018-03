Erste Pleite unter der Trares-Regie

Anzeige

Mannheim/Offenbach.Rückschlag und erste Niederlage unter Neu-Trainer Bernhard Trares für den SV Waldhof Mannheim. Der Tabellendritte der Fußball-Regionalliga Südwest unterlag vor 4300 Zuschauern überraschend dem abstiegsbedrohten FSV Frankfurt mit 0:1.

Der Rückstand auf die Offenbacher Kickers (2.) wuchs auf drei Punkte an. Der OFC blieb zwar ebenso sieglos, doch das 0:0 gegen den SC Freiburg II kann in einem vor 4700 Fans munteren und von beiden Seiten offensiv geführten Spitzenspiel als Teilerfolg gewertet werden.

„Wir brauchen uns nicht darüber zu beklagen, dass der Platz so schlecht war oder vorher Lobeshymnen auf uns eingeprasselt sind. Wir hatten die Möglichkeit, das Spiel zu drehen“, redete SVW-Schlussmann Scholz indes in Mannheim Klartext und meinte mit Blick auf die vergebenen Torchancen nach der Pause: „Wir sind in der zweiten Halbzeit an unserem eigenen Unvermögen gescheitert.“ Viel zu bieder und ideenlos versuchten die Waldhöfer im ersten Abschnitt dem tiefstehenden FSV beizukommen – der Rückstand durch Djengoues Kopfballtreffer fiel fast folgerichtig (38.). alex/hs