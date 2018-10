Ersten Punktgewinn knapp verpasst

Reichenbach.Der TSV Reichenbach verpasste in der Tischtennis-Bezirksklasse bei der 7:9-Niederlage beim TV Ober-Laudenbach den ersten Punktgewinn dieser Saison. Die Lautertaler kamen vor dem Schlussdoppel durch Siege von Mandel und Jährling auf 7:8 heran, dann aber verloren Küfner/Mandel das Doppel in drei Sätzen.

Dabei begannen es in den Doppeln gut für den TSV. Bitsch/Mink schlugen das TVO-Spitzendoppel Eckert/Kraft 3:1, ebenso siegten Klinger/Jährling, doch verloren Küfner/Mandel in fünf Sätzen. Die Reichenbacher Führung hielt im ersten Paarkreuz (Bitsch siegte in fünf Sätzen gegen Eckart), dann wendete Ober-Laudenbach das Blatt. Zu Beginn des zweiten Durchgangs gewann Bitsch auch gegen den TVO-Neuzugang und Topspieler Clara in fünf Sätzen, zu mehr reichte es aber nicht, da Küfner, Mink und Klinger in fünf Sätzen unterlagen. – TSV-Punkte: Bitsch/Mink, Klinger/Jährling, Werner Bitsch (2), Wolfgang Mandel (2), Mirko Jährling. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018