Erster Heimsieg des FC 07 II nach 0:1-Rückstand

Bergstraße.Premiere für den FC 07 Bensheim II: Der 3:2-Erfolg über den VfB Lampertheim war der erste Heimsieg für die Bensheimer in dieser Saison. „Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung“, meinte FC 07 II-Spielertrainer Daniel Nischwitz.

Dabei drehte der Vorletzte der A-Liga die Partie. Die Gäste aus Lampertheim legten in einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell vor. Ojeaga traf per Abstauber zum 0:1(25.). Der FC 07 II kam noch vor der Pause zum 1:1, das Kurz vom Punkt erzielte (45.). Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Alhamo (75.) und erneut Kurz (88.) stellten auf 3:1 für Bensheim. Gerner verkürzte in der Nachspielzeit auf 3:2.

FC 07 Bensheim II: Schweizer - Kurz, Wiegand, Linke, Dürr, Ekinci, Hutter, Gehrig, Unrath, Schmitt, Krezdorn. - Eingewechselt: Madroun, Alhamo, Hamzi.

Tore: 0:1 Ojeaga (25.), 1:1 Kurz (45., Foulelfm., 2:1 Alhamo (75.), 3:1 Kurz (88.), 3:2 Gerner (90+3). - Schiedsr.: Sensel (G.-Zimmern). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Krezdorn, Kurz, Alhamo / Gerner. eh/p

In Schlussminuten eingebrochen

FV Biblis – TSV Reichenbach 3:1. Lange standen die Zeichen für Reichenbach auf Sieg in Biblis. Die 1:0-Führung des TSV, die Zajac auf Vorarbeit von Müller in der 29. Minute erzielte, hielt bis zur 82. Minute - dann brachen die Gäste ein und kassierten bis zum Abpfiff noch drei Gegentreffer. „Das war mehr als ärgerlich. Wir haben sehr gut gestanden und leisten uns dann ein solche Schwächephase“, sagte TSV-Trainer Christian Bauer nach dem Abpfiff und klang dabei ziemlich frustriert.

Unmittelbar vor dem Ausgleich bot sich den den Lautertalern die Chance, auf 0:2 zu erhöhen. Falkenberg scheiterte allerdings freistehend an FV-Keeper Bozdag. „Da müssen wir das zweite Tor machen, dann ist das Spiel gelaufen“, trauert Bauer diesem Matchball nach.

TSV Reichenbach: Wiesner - Markus Schneider, Metzner, Stefan Schneider, Ohlemüller, Oberle, Zajac, Julian Beilstein, Müller, Wolf, Falkenberg. - Eingewechselt: Eckhardt, Czanecki.

Tore: 0:1 Zajac (29.), 1:1 Kilian (82.), 2:1 Jakupi (85.), 3:1 De Soussa (89., Elfm.). - Schiedsrichter: Kengel (Rauenberg). - Beste Spieler: De Soussa / Oberle. Müller. eh/p

SV Unter-Flockenbach II – VfR Fehlheim II 2:1. Eine ärgerliche Niederlage für die Gäste, wie VfR II-Trainer Wolfgang Jäger meinte. „Wir haben es eigentlich sehr gut gemacht und hätten ein Unentschieden verdient gehabt.“ Dem entscheidenden Treffer für Unter-Flockenbach ging nach Meinung von Jäger ein Foulspiel an VfR-II-Keeper Florian Gutjahr voraus. „Das muss eigentlich gepfiffen werden.“

Die Fehlheimer gingen durch einen 16–Meter-Freistoß von Sadic in Führung. Für die Gastgeber trafen Murr und Abbas. In der Schlussminute verpasste Sadic knapp das 2:2.

VfR Fehlheim II: Florian Gutjahr - Schödel, Orak, Rupertus, Stein, Erb, Kocak, Nicolas Gutjahr, Röhrig, Sadic, Reinhardt. - Eingewechselt: Sadat, Di Gallo, Wimmer.

Tore: 0:1 Sadic (6.), 1:1 Murr (45.), 2:1 Abbas (75.). - Schiedsrichter Binczyk (Pfungstadt). - Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Murr, Hiller /Erb, Röhrig, Reinhardt. eh/p

