Erstes Auswärtsspiel steht an

Heppenheim.Auswärts muss am Sonntag (15.45 Uhr) der HC VfL Heppenheim ran. Die Bezirksoberliga-Handballer spielen bei der MSG Roßdorf/Reinheim II. Drei Siege in drei Spielen hievten das Team von Trainer Timo Leister auf Platz vier. „Natürlich wollen wir an die guten Leistungen anknüpfen“, sagt Leister, der der ersten Auswärtspartie der jungen Saison entgegenblickt. „Aus diesem Grund erwarte ich eine

...