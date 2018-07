Anzeige

Bensheim.Der Baseball-Sport ist endgültig in Bensheim angekommen. Der im vergangenen Jahr gegründete Verein Bensheim Knights nimmt bereits in einer Spielgemeinschaft mit den Grasshoppers Erbach an der Punktrunde in der Landesliga B teil und bestritt nun seine ersten Heimspiele auf dem Schönberger Sportplatz, der als Sommer-Trainingsstätte dient. Diese Premiere wurde genutzt, um das „Baseball-Stadion“ mit der ehrwürdigen roten Asche offiziell einzuweihen. Der „First Pitch“ war der Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert vorbehalten, die ebenso wie Alexander Hornig, Präsident des Hessenischen Baseball und Softball Verbandes, und Vizepräsident Alexander Pockrandt zu den Ehrengästen gehörte.

Die Heimpremiere war dann aber sportlich nicht ganz wunschgemäß, denn die erste Partie des „Doubleheaders“ (zwei Spiele in Folge gegen den gleichen Gegner) ging mit dem 6:14 gegen Kassel Herkules verloren. Im zweiten Match besann sich die Spielgemeinschaft mit den Knights dann aber auf ihre Stärken und durfte im dritten von bis zu fünf Innings vorzeitig über den 12:4-Sieg jubeln. Auf dem Bild beendet Jonas Köbler von der Bensheim/Erbacher SG seinen „Run“ erfolgreich auf der „Homeplate“. Mit sechs Siegen und vier Niederlagen rangieren die Knights und die Grasshoppers derzeit auf Platz zwei. kr/red/Bild: Neu