Erstes Heimspiel für Mößinger-Team

Bensheim.Vor ihrem ersten Heimauftritt in dieser Saison stehen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II am Sonntag um 16 Uhr in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule. Das Team von Lisa Mößinger hat bisher einen Sieg und eine Niederlage zu Buche stehen und will vor eigener Kulisse gegen den Tabellenletzten Sulzbach/Leidersbach nachlegen.

„Wir freuen uns alle auf unsere erste

...