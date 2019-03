Es bleibt beim knappen Vorsprung

Reichenbach.Der TSV Reichenbach wurde im Auswärtsspiel der Tischtennis-Bezirksklasse beim TTC Heppenheim IV mit 4:9 unter Wert geschlagne.

Im Doppel waren nur Bitsch/Mink in fünf Sätzen gegen das Heppenheimer Spitzendoppel Stimmler/Engelhard erfolgreich, während Küfner/Mandel und Peter/Klinger in vier Sätzen unterlagen. In den Einzeln punkteten nur Werner Bitsch (in fünf Sätzen gegen Stimmler), Thorsten Peter (3:0 gegen Lerchl) und Andreas Klinger (3:2 gegen Engelhard) für die Gäste. Ansonsten verbuchte noch Bernd Mink einen Satzgewinn für Reichenbach, das mit einem Vorsprung von zwei Punkten (und einem Spiel weniger) auf den Abstiegsplatz ins Saisonfinale geht. – TTC-Punkte: Elbert/Dingeldein, Zierer/Lerchl, Elbert (2), Stimmler, Zierer (2), Dingeldein (2). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.03.2019