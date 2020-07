„Es ist schön, dass es endlich wieder losgeht“

Bensheim.Sie sind wieder da: Nach fast vier Monaten Zwangspause kehrten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach in dieser Woche zurück in den Trainingsbetrieb. Der Start in die Vorbereitung auf die Erstliga-Saison ’20/21, deren erster Spieltag derzeit für das Wochenende 5./6. September vorgesehen ist, erfolgte wie üblich mit einer Laufeinheit inklusive Laktattest im Weiherhausstadion.

...