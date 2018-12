„Es lief nicht wirklich gut“

Zwingenberg.Mit einer 18:27 (9:14)-Niederlage bei der ESG Erfelden geht der TuS Zwingenberg II in die Winterpause der Frauenhandball-Bezirksliga A. „Ohne die Haupttorschützinnen vom letzten Spiel, Vanessa Fath und Lisa Ensinger, lief es nicht wirklich gut“, so TuS-Spielertrainerin Martina Reinhardt. „Und wenn wir uns eine Chance erarbeiteten, scheiterten wir oft an der guten Erfeldener Torhüterin.“

