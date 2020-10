ETW fühlt sich als glücklicher Primus

Bergstraße.Am Samstag durften die Fußballer von Eintracht Wald-Michelbach noch einmal ran und sie verteidigten mit einem mühevollen 2:1 (2:0) gegen Münster Platz eins in der Verbandsliga Süd. „Das waren glückliche drei Punkte“, so ETW-Sprecher Lothar Strusch, der der Statistik in diesem Corona-Jahr wenig Bedeutung gibt, denn die durch die vielen Spielabsagen arg verzerrte Tabelle sei nur wenig aussagekräftig.

Mit dem 1:2-Anschluss der Gäste durch den stärksten SV-Spieler, Adrian Postall (74.), wurde es nochmals spannend und die ETW -Abwehr war arg gefordert. Klinger (27.) und Jan Gebhardt (31.) hatten zuvor für die 2:0-Führung gesorgt. jz

