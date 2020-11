Eulen gelingt der Befreiungsschlag

Ludwigshafen.Dieser Sieg verschafft den Eulen Ludwigshafen nicht nur Luft im Abstiegskampf. Er war nach zuletzt ernüchternden Leistungen auch ein eindeutiges Zeichen. Mit 30:24 (15:10) bezwang der Handball-Bundesligist am Samstag den Abstiegsrivalen GWD Minden. Gewiss: Den Ostwestfalen war die Quarantäne nach der Corona-Infektion des immer noch fehlenden deutschen Nationalspielers Juri Knorr anzumerken. GWD-Trainer Frank Carstens wollte das aber nicht als Ausrede gelten lassen:„Das war das Peinlichste, was ich in fünfeinhalb Jahren in Minden erlebt habe.“

Dieses Mal war also der Eulen-Gegner der Blamierte. Vor eineinhalb Wochen hatten die Ludwigshafener noch ein 11:29-Debakel in Wetzlar erlebt. Doch nun folgte die Wiedergutmachung, auch weil Azat Valiullin groß auftrumpfte: neun Würfe, sieben Tore. „Ich bin einfach nur glücklich“, sagte der Rückraum-Hüne, der drei Tage zuvor noch stolzer Vater eines Sohnes geworden war. Zudem standen die Eulen diesmal in der Abwehr sehr gut. bol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020