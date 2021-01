Eva Steffens träumt schon von Olympia

Bensheim.Eva Steffens ist ein Mädchen mit Träumen und Zielen. Die 14-jährige Schülerin hat sich ganz dem Degenfechten verschrieben, sie zählt bundesweit zu den besten Fechterinnen ihres Jahrgangs. Titel und Trophäen hat sie in ihrer gut vierjährigen Karriere schon einige gesammelt, die Höhepunkte waren die Erfolge auf Landes- und Bundesebene in ihrer Altersklasse im Jahr 2019. Diese sorgten auch dafür, dass die Leser des Bergsträßer Anzeigers das Fechttalent vor gut einem Jahr zur „Junior-Sportlerin des Jahres 2019“ gewählt haben.

„2019 war mit der Deutschen Meisterschaft bei der U13 schon ein sehr erfolgreiches Jahr, doch auch das zurückliegende Jahr kann man bis zur Corona-Pandemie als gelungen bezeichnen“, blickt Eva auf weitere Erfolge in ihrem Sport zurück. So belegte sie genau am Tag der Siegerehrung zur Junior-Sportlerin des Jahres im Februar 2020 bei der Allstar Challenge in Heidelberg, einem der bundesweit größten U15-Turniere, den ersten Platz. Bei weiteren Wettkämpfen gegen teilweise deutlich ältere Gegnerinnen schnitt die 14-Jährige ebenfalls sehr erfolgreich ab. „In Schwäbisch Hall und Backnang habe ich bei Qualifikationsturnieren der U17 einen ersten und einen zweiten Platz belegt und bei einem U20-Turnier in Hamburg habe ich es gegen eine deutlich ältere Konkurrenz auf einen ausgezeichneten zehnten Platz geschafft“, ist Eva Steffens mit dem zurückliegenden Jahr trotz vieler durch die Pandemie bedingten Pausen zufrieden.

Seit dem Sommer 2020 ficht sie ausschließlich für den Fechtclub Heidelberg Rohrbach. Dort sind die Rahmenbedingungen noch besser als bei ihrem Heimatverein SSG Bensheim und sie wird von Igor Ott, der auch schon bei der SSG als Trainer tätig war, trainiert und gefördert. Und das sogar in Coronazeiten. „Zweimal in der Woche sind Lektionen mit einem weiteren Kaderfechter erlaubt. Das ist zwar weniger als normal, aber immerhin besser als gar nichts. Dazu trainiere ich viel zu Hause und konzentriere mich ganz auf die Saison 2021, die dann hoffentlich im Sommer unter regulären Bedingungen starten kann“, hofft sie, bald wieder auf der Planche im Bereich der U17 für Furore sorgen zu können.

Nächstes Ziel: Die WM in Dubai

Eva Steffens hat sich viel vorgenommen und das bringt sie zu einem ihrer erklärten Ziele. „Ich möchte auf den U17-Turnieren natürlich erfolgreich abschneiden, vorne landen und mich dadurch für die U17-WM qualifizieren. Die findet im April 2022 in Dubai statt und da an den Start zu gehen, ist mein erklärtes Ziel“, hat sie die Titelkämpfe im kommenden Jahr fest im Blick.

Und dann gibt es bei ihr auch den großen Traum. „Natürlich will man auch irgendwann bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Das ist sicherlich ein langer und schwerer Weg, doch den möchte ich gehen und werde diesen Traum nicht aus den Augen verlieren“, spielen Ziele und Träume in ihrem Sportlerleben eine motivierende Rolle.

Trotz ihres sportlichen Wechsels nach Heidelberg-Rohrbach fühlt sich Eva ihrer SSG Bensheim weiterhin eng verbunden und ist für diese engagiert. In der Fechtabteilung nahm sie vor gut vier Jahren erstmals an einem Schnuppertraining teil und ist seit diesem Tag dem Degenfechten treu geblieben. Inzwischen hat sie erfolgreich einen Obmann-Lehrgang besucht und darf für ihren Club bei Wettkämpfen und Turnieren als Schiedsrichterin tätig sein. Des Weiteren hat sie sich zum Trainerassistenten Fechten weitergebildet und unterstützt ihre ältere Schwester Emma im Training des Nachwuchsbereichs. „Das macht mir großen Spaß und auch da hoffe ich, dass wir bald wieder zum Training einladen dürfen“, hat Eva großen Gefallen am Trainerdasein gefunden.

Dies war dann auch Motivation, sich für den C-Trainerschein anzumelden, für den sie bereits zwei Module erfolgreich absolviert hat. Spätestens in zwei Jahren soll diese Ausbildung, die aktuell pandemiebedingt auf Eis liegt, beendet sein, denn mit 16 Jahren dürfte Eva Steffens dann als Nachwuchstrainerin aktiv sein und das hat sie sich ganz fest vorgenommen. „Ich würde gerne mit 16 Jahren eine Anfängergruppe bei der SSG Bensheim übernehmen und den Nachwuchs für den Fechtsport begeistern“, zeigt sich die Juniorsportlerin des Jahres 2019 weiterhin ganz fest in ihrem Heimatverein verwurzelt. net

