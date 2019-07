Existenzangst statt Euphorie beim FCK

Inzwischen ist selbst den unerschütterlichen Fans des 1. FC Kaiserslautern der Glaube an eine bessere Zukunft abhandengekommen. Zum Trainingsauftakt des Fritz-Walter-Clubs hatten sich nur ein paar hundert Zuschauer auf dem Betzenberg versammelt. Von einer Aufbruchstimmung wie im Jahr zuvor – keine Spur vor dem Drittliga-Auftakt am Samstag zuhause gegen die SpVgg Unterhaching. Auch die Verantwortlichen bemühen sich, den Aufstieg nicht wie vor zwölf Monaten als alternativloses Ziel auszurufen.

Als im vergangenen Sommer über 40 000 Zuschauer zum Auftaktspiel des viermaligen deutschen Fußball-Meisters strömten, schien die Euphorie trotz des erstmaligen Zweitliga-Abstiegs grenzenlos. Doch es folgte ein Jahr voller Enttäuschungen und Turbulenzen um den Einstieg des Investors Flavio Becca. Alles andere als die Zweitliga-Rückkehr im zweiten Anlauf wäre dennoch eine Enttäuschung.

Zuletzt stand mal wieder das sportlichen Geschehen im Mittelpunkt. Ein Zustand, den die leidgeprüften Anhänger des pfälzischen Traditionsclubs kaum noch erleben durften. Und ein Zustand, den Sport-Geschäftsführer Martin Bader als alternativlos ansieht: „Ein Verein wird nur dann sportlichen Erfolg haben, wenn die Führung geschlossen arbeiten kann. Was hier in Kaiserslautern in den vergangenen Monaten los war, habe ich so im Fußball noch nicht erlebt.“

Querelen und Unstimmigkeiten in der Vereinsführung rund um die Investorensuche hielten den FCK monatelang auf Trab und erschwerten auch die Arbeit von Trainer Sascha Hildmann. Nach einem monatelangen Zick-Zack-Kurs hatte sich der FCK am 16. Mai für die Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen Unternehmer Flavio Becca entschieden, dessen Darlehen in Höhe von rund drei Millionen Euro die Lizenz sicherte. dpa

