Mit den letzten Relegationsspielen in den Kreisligen endet am Wochenende die Fußballsaison 2009/2010 an der Bergstraße. Dabei geht es unter anderem noch darum, ob der FC Italia Bensheim den Aufstieg in die A-Liga schafft, und wem im "Endspiel" zwischen der SG Hammelbach/Scharbach und dem TSV Hambach die Rückkehr in die C-Liga gelingt.

Diese Entscheidungen werden noch einmal eine Rolle

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2512 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.06.2010