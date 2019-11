Falsche Aufstellung kostet den Sieg

Fehlheim.Ein Missgeschick kostete den VfR Fehlheim II in der Tischtennis-Bezirksoberliga den Sieg bei BG Darmstadt. Eigentlich hatte man die Partie in der Heinerstadt an den Platten mit 9:2 für sich entschieden, Fehler in der Einzelaufstellung sorgten aber dafür, dass aus dem Erfolg am grünen Tisch eine 0:9-Niederlage wurde.

Aus unverständlichen Gründen wurden bei der Aufstellung die Plätze drei

...