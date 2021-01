Fan-Shirts zieren die Zuschauerränge

Zu den Spielen der Frauenhandball-Bundesliga sind aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor keine Zuschauer zugelassen. Dennoch werden die Ränge der Weststadthalle während der morgigen Heimpartie der HSG Bensheim/Auerbach gegen den SV Union Halle-Neustadt etwas bunter erscheinen: Die Flames haben bislang rund 100 personalisierte T-Shirts an ihre Fans zum Stückpreis von 25 Euro verkauft.

Diese Fan-T-Shirts werden bei den zuschauerlosen Begegnungen in den Sitzreihen der Bensheimer Weststadthalle aufgestellt. Nach Abschluss der Saison wird jedes Fan-Shirt vom Flames-Team signiert und an den Besitzer übergeben. Bestellt werden können die Shirts in den Farben rot, schwarz odert hellblau) im Flames-Fanshop. eh

