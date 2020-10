Fans können nicht pushen

Darmstadt.Das Zweitliga-Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli muss als „Geisterspiel“ ausgetragen werden. Dies teilte der südhessische Fußball-Zweitligist gestern mit. Da der Grenzwert für Neu-Infektionen gestern Morgen „deutlich über dem Wert von 35“ liege, seien für das morgige Aufeinandertreffen (13 Uhr) keine Zuschauer erlaubt. Zum Saisonauftakt gegen Regensburg waren am Böllenfalltor noch 1741 Zuschauer im Stadion. Doch gestern stieg der Inzidenzwert in Darmstadt sogar nahe an 90.

Lilien-Trainer Markus Anfang findet es natürlich „schade, dass wir ohne Fans spielen müssen. Aber die Gesundheit steht über allem. Wir sind allein dadurch privilegiert, dass wir überhaupt Fußball spielen dürfen. Darauf konzentrieren wir uns. Aber natürlich braucht der Fußball Emotionen. Die Jungs müssen sich daher untereinander pushen. Die Leidenschaft und die Emotionen müssen jetzt aus der Mannschaft kommen.“

Nach der coronabedingten Zwangspause am vergangenen Wochenende (viele Spieler des Gegners VfL Osnabrück waren in Quarantäne) weiß Anfang, dass es „für uns eine Herausforderung wird, nun wieder von der ersten Sekunde an da zu sein. Aber wir werden alle Sinne schärfen. Die Jungs sind heiß auf den Wettkampf.“

Gegen die Gäste von der Hamburger Reeperbahn „mit viel hoher individueller Qualität“, rechnet der Darmstädter Coach mit einem „hochinteressanten Spiel“. Bis auf Matthias Wittek (Aufbautraining) kann er auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Dass Victor Palsson zur Startelf zählt, ist unwahrscheinlich, denn er musste mit Kniebeschwerden eine einwöchige Trainingspause einlegen. dpa/red

