Faustball-Saison nicht in der Halle

Pfungstadt/Mannheim.Das Präsidium der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) hat die Hallensaison 2020/21 komplett abgesagt. Aufgrund der Pandemie-Lage werden darüber hinaus auch alle Deutschen Meisterschaften nicht stattfinden. Betroffen von dieser Entscheidung ist auch Titelverteidiger TSV Pfungstadt und der TV Käfertal.

„Das Coronavirus sorgt dafür, dass in absehbarer Zeit nichts gehen wird“, erklärte DFBL-Präsident Ulrich Meiners. Die Hallensaison hätte Anfang November beginnen sollen, die Spiele waren jedoch ausgesetzt worden. „Sollten wir im April vielleicht wieder spielen können, dann auf dem Feld“, so Meiners. Die Sommersaison 2020 war verkürzt in Turnierform gespielt worden, der TSV Pfungstadt hatte sich seinen zehnten Titel geholt.

Der Hessische Turnverband, bei dem die Faustballer organisiert sind, sagte auch die Hallenrunde auf Landesebene komplett ab, so dass in diesem Winter keine Hessenmeister gekürt werden. red

