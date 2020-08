Favoriten-Pokalsieg der SSG Einhausen

Lorsch/Einhausen.Bei einem offenen Schlagabtausch im Fußball-Kreispokalderby bei der Tvgg Lorsch II wurde die SSG Einhausen ihrer Favoritenrolle gerecht und kam zu einem 7:3 (4:0)-Auswärtserfolg. Die Platzherren wussten aber im zweiten Abschnitt zu gefallen und verstanden es, die SSG zumindest ein wenig zu ärgern.

Als Tim Utermann die Einhäuser Führung kurz nach dem Seitenwechsel auf 5:0 ausbaute, schien das Nachbarschaftsduell seinen erwarteten Gang zu gehen. Die Gäste schalteten aber wohl unbewusst einen Gang zurück, was die „Turner“ noch einmal ins Spiel bringen sollte – und nach dem 2:5 durch Krause (li., im Zweikampf mit Claus) wogte das Spielgeschehen hin und her, so dass die Zuschauer auf ihre Kosten kamen. - Torfolge: 0:1 Steinmann (17.), 0:2 Uterann (33.), 0:3 Marvin Knaup (42.), 0:4 Geiß (45.), 0:5 Utermann (52.), 1:5, 2:5 Krause (53., 57.), 2:6 Andreas Knaup (75.), 3:6 Höfle (86.), 3:7 Andreas Knaup (89.). net/Bild: Neu

