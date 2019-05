Favoriten treffen früh aufeinander

Straßenmeisterei Tauberbischofsheim

Neubau für 8,3 Millionen Euro geplant

Der Neubau der Straßenmeisterei Tauberbischofsheim nimmt konkrete Form an. Nach langjähriger Planung sollen die Tiefbauarbeiten an der B 290 in Distelhausen im Oktober beginnen. Tauberbischofsheim. Seit vielen Jahren steht fest, ...