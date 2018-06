Anzeige

Bensheim.Marie Schaffert spielte im Vereinsheim der FSG Bensheim bei der Auslosung zur diesjährigen Fußball-Stadtmeisterschaft die Glücksfee. Die Tochter der (ehemaligen) FSG-Aktiven Nicole und Thorsten Schaffert zog für die Senioren-Gruppe A den FC Italia, die FSG Bensheim sowie SV Schwanheim und TSV Auerbach. Der Gruppe B wurden die SG Gronau, FC 07 Bensheim, VfR Fehlheim und SV Schönberg zugelost.

Im AH-Wettbewerb stellen der FC Italia und der SV Schönberg keine Mannschaft, so dass nur in zwei Dreier-Gruppen gespielt wird: FSG Bensheim, SG Gronau und TSV Auerbach in Gruppe A, SV Schwanheim, VfR Fehlheim und FC 07 Bensheim in Gruppe B.

Karin Jäger, Ralf Sturm und Manuel Ruths von der FSG begrüßten die Vereinsvertreter zur Besprechung der Stadtmeisterschaft, die kompakt an einem Wochenende vom 20. bis 22. Juli im Sportpark West ausgetragen wird. Die Spielzeit bei den Senioren beträgt zweimal 30 Minuten und bei den Alten Herren auf dem Kleinfeld zweimal 15 Minuten. tz