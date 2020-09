FC 07 Bensheim fürchtet die Euphorie des Aufsteigers

Bensheim.Mit dem 2:1-Auftaktsieg über den TSV Lengfeld hat der FC 07 Bensheim seine Erfolgsbilanz in der Fußball-Gruppenliga ausgebaut: Seit 17 Begegnungen sind die Nullsiebener saisonübergreifend nun ungeschlagen. Diese Serie soll am Sonntag (15 Uhr) in der Auswärtspartie bei Aufsteiger FV Mümling-Grumbach fortgesetzt werden.

„Wir spielen auf die drei Punkte“, sagt Elton da Costa. Der

...