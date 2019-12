FC 07 dreht erst nach der Pause auf

Bensheim.Der FC 07 Bensheim hat sich mit einem Unentschieden in die Winterpause der Fußball-Gruppenliga verabschiedet: Wie im Hinspiel endete das Bergsträßer Duell gegen die FSG Riedrode auch in der zweiten Auflage 2:2. Die Gäste lagen im Weiherhausstadion mit 2:0 vorne, die Nullsiebener kamen im zweiten Abschnitt zu zwei Treffern. „Wenn man die 90 Minuten betrachtet, geht das 2:2 in Ordnung“, meinte FSG-Coach Duro Bozanovic. In die gleiche Richtung schlug FC 07-Spielertrainer Elton da Costa, dessen Team nun seit 14 Partien ungeschlagen ist. „Das Ergebnis ist gerecht.“

In der ersten Hälfte lief bei den Gastgebern so gut wie nichts zusammen. Schlechte Raumaufteilung und viele Fehlpässe monierte da Costa. „So kann man nicht in den Rhythmus kommen.“ Riedrode wirkte konsequenter. „Ich glaube, wir haben den Gegner mit unserer mutigen Spielweise ein bisschen überrascht“, so Bozanovic, der sich zudem über die Effektivität seiner Elf freuen durfte. Zwei Abschlüsse und zwei Tore durch Mario Basyouni waren für die FSG nach einer guten Viertelstunde notiert (11., 17.). Bensheim strahlte zunächst kaum Torgefahr aus. Abgesehen von einigen Standards hakte das Offensivspiel.

Nach dem Seitenwechsel waren die 07-Kicker wesentlich flotter und passgenauer unterwegs. Vom Anpfiff weg stieg der Druck auf die FSG-Defensive. „Wir haben uns zurückgekämpft“, lobte da Costa sein Team für den wesentlich besser strukturierten Auftritt nach der Pause. Bereits in der 56. Minute besorgte Max Gebhardt auf Flanke von Florian Budimir mit seinem 14. Saisontor das 1:2. Der FC 07 blieb dran und wurde belohnt: Da Costa führte einen Freistoß aus dem Halbfeld schnell aus und bediente im Strafraum Denis Holdschick, der gegen eine unsortierte Abwehr zum 2:2 einnetzte (71.). Für Holdschick war es der 15. Treffer in dieser Runde. Auf der Zielgeraden scheiterten da Costa und Basyouni aus günstiger Position jeweils knapp.

FC 07 Bensheim: Vollrath - Linke (75. Knödler), da Costa, Rettig, Renner, Albrecht, Konietzko, Wulff (53. Budimir), Halla, Holdschick, Gebhardt (88. Unrath).

Tore: 0:1, 0:2 Basyouni (11., 17.), 1:2 Gebhardt (56.), 2:2 Holdschick (71.). - Schiedsrichter: Pietrowski (Langen). - Zuschauer: 100. - Beste Spieler: Rettig / Basyouni. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.12.2019