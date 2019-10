FC 07 gegen VfR diesmal im Pokal

Bensheim.In der dritten Runde um den Fußball-Kreispokal treffen heute Abend im Weiherhausstadion (19.30 Uhr) der FC 07 Bensheim und der VfR Fehlheim aufeinander. In der Gruppenliga-Punktrunde standen sich die Clubs zuletzt Anfang August gegenüber, dieses Duell in Fehlheim ging mit 5:0 an den VfR.

„Wir hatten damals einen sehr schlechten Tag“, erinnert sich 07-Spielertrainer Elton da Costa an

...